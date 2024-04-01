Бражникова1, Маловичко2 (Бутакова) Авдотья Гаврилона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1762
Отец: Бутаков Гаврила Логинов
Мать: Бутакова 1 Жена
Бракосочетание
09.02.1785
Ж. 21
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Прасковья Стефанова
Отец ребёнка: Бражников Стефан I Муж Петров?
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Бражников Стефан I Муж Петров?
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Бражников Стефан I Муж Петров?
Рождение ребёнка
23.06.1791
Отец ребёнка: Бражников Стефан I Муж Петров?
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Богунова Мария Иванова
Отец ребёнка: Маловичко Иван Казак Р.Плосского Васильевич
Рождение ребёнка
22.04.1801
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Маловичко Иван Казак Р.Плосского Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Рекина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Маловичко Иван Казак Р.Плосского Васильевич
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно