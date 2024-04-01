Бражникова1, Маловичко2 (Бутакова) Авдотья Гаврилона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражникова1, Маловичко2 (Бутакова) Авдотья Гаврилона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Бутаков Гаврила Логинов

Мать: Бутакова 1 Жена

Бракосочетание
09.02.1785

Муж: Бражников Стефан I Муж Петров?

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Ж. 21
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Прасковья Стефанова

Отец ребёнка: Бражников Стефан I Муж Петров?

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Бражников Стефан I Муж Петров?

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Бражников Стефан I Муж Петров?

Рождение ребёнка
23.06.1791

Сын: Бражников Павел Стефанов

Отец ребёнка: Бражников Стефан I Муж Петров?

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Маловичко Федор Пятидесятник Иванович

Отец ребёнка: Маловичко Иван Казак Р.Плосского Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Богунова Мария Иванова

Отец ребёнка: Маловичко Иван Казак Р.Плосского Васильевич

Рождение ребёнка
22.04.1801

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Маловичко Иван Казак Р.Плосского Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Рекина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Маловичко Иван Казак Р.Плосского Васильевич

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маловичко Иван Казак Р.Плосского Васильевич

Смерть
Неизвестно
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