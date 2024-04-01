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Бражников Стефан I Муж Петров?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Около 1792

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Бражников Петр Казак Кр.Св. Петра

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1785

Жена: Бражникова1, Маловичко2 Авдотья Гаврилона

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Ж. 21
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Прасковья Стефанова

Мать ребёнка: Бражникова1, Маловичко2 Авдотья Гаврилона

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Бражникова1, Маловичко2 Авдотья Гаврилона

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Бражникова1, Маловичко2 Авдотья Гаврилона

Рождение ребёнка
23.06.1791

Сын: Бражников Павел Стефанов

Мать ребёнка: Бражникова1, Маловичко2 Авдотья Гаврилона

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Около 1792
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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