Бражников Стефан I Муж Петров?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиОколо 1792
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Бражников Петр Казак Кр.Св. Петра
Бракосочетание
09.02.1785
Ж. 21
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Прасковья Стефанова
Мать ребёнка: Бражникова1, Маловичко2 Авдотья Гаврилона
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Бражникова1, Маловичко2 Авдотья Гаврилона
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Мелания
Мать ребёнка: Бражникова1, Маловичко2 Авдотья Гаврилона
Рождение ребёнка
23.06.1791
Мать ребёнка: Бражникова1, Маловичко2 Авдотья Гаврилона
Смерть
Около 1792