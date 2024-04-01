Рекина (Маловичко) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекина (Маловичко) Евдокия Ивановна

Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

15.11.1866

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Маловичко Иван Казак Р.Плосского Васильевич

Мать: Бражникова1, Маловичко2 (Бутакова) Авдотья Гаврилона

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекин Ермолай Петров

Отец ребёнка: Рекин Петр Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рекин Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Рекин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Рекин Петр Афанасьевич

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Рекин Михаил Петров

Отец ребёнка: Рекин Петр Афанасьевич

Смерть
15.11.1866
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Причина смерти: от чахотки

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