Рекина (Маловичко) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти15.11.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Маловичко Иван Казак Р.Плосского Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекин Ермолай Петров
Отец ребёнка: Рекин Петр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Рекин Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Рекин Михаил Петров
Отец ребёнка: Рекин Петр Афанасьевич
Смерть
15.11.1866
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Причина смерти: от чахотки