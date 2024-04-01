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Маловичко Иван Казак Р.Плосского Васильевич

Место рождения

Украина

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

22.10.1816

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Маловичко Василий Запорожский Казак Дмитриевич

Мать: 1-Ая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бражникова1, Маловичко2 (Бутакова) Авдотья Гаврилона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (АртемЬЕва) Анастасия I Жена Присыльная Савина

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Бракосочетание
12.01.1779

Жена: (Хвостовых) Екатерина Ii Жена Вдова Спиридоновна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
казачья вдова
Рождение ребёнка
1794

Сын: Маловичко Федор Пятидесятник Иванович

Мать ребёнка: Бражникова1, Маловичко2 (Бутакова) Авдотья Гаврилона

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Богунова (Маловичкина) Мария Иванова

Мать ребёнка: Бражникова1, Маловичко2 (Бутакова) Авдотья Гаврилона

Рождение ребёнка
22.04.1801

Дочь: (Маловичко) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Бражникова1, Маловичко2 (Бутакова) Авдотья Гаврилона

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Рекина (Маловичко) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Бражникова1, Маловичко2 (Бутакова) Авдотья Гаврилона

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
22.10.1816
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: водянка

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