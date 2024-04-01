Маловичко Иван Казак Р.Плосского Васильевич
Место рожденияУкраина
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти22.10.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Бракосочетание
12.01.1779
казачья вдова
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
Около 1796
Рождение ребёнка
22.04.1801
Дочь: (Маловичко) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Бражникова1, Маловичко2 (Бутакова) Авдотья Гаврилона
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Рекина (Маловичко) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Бражникова1, Маловичко2 (Бутакова) Авдотья Гаврилона
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
22.10.1816
Причина смерти: водянка