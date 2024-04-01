Маловичко Василий Запорожский Казак Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смерти14.02.1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-Ая Жена
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Маловичко Иван Казак Р.Плосского Васильевич
Мать ребёнка: 1-Ая Жена
Бракосочетание
18.05.1771
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.09.1771
Сын: Маловичко Никита Казак Р.Камышлова Васильев
Мать ребёнка: Богословцева 1, Маловичко 2 Ирина Ii Федоровна
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
14.02.1791