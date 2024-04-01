Маловичко Василий Запорожский Казак Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаловичко Василий Запорожский Казак Дмитриевич

Маловичко Василий Запорожский Казак Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

14.02.1791

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-Ая Жена

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Маловичко Иван Казак Р.Плосского Васильевич

Мать ребёнка: 1-Ая Жена

Бракосочетание
18.05.1771

Жена: Богословцева 1, Маловичко 2 Ирина Ii Федоровна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.09.1771

Сын: Маловичко Никита Казак Р.Камышлова Васильев

Мать ребёнка: Богословцева 1, Маловичко 2 Ирина Ii Федоровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
14.02.1791

Мы используем куки для улучшения работы сайта.