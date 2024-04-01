Бутаков Гаврила Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти06.08.1799
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Бутаков Лонгин Никитин?
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Бутаков Изот Солдат Кр. Св. Петра Гаврилов
Мать ребёнка: Бутакова 1 Жена
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Бражникова1, Маловичко2 Авдотья Гаврилона
Мать ребёнка: Бутакова 1 Жена
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Параскева Гаврилова
Мать ребёнка: Бутакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Татьяна Гаврилова
Мать ребёнка: Бутакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Марфа Гаврилова
Мать ребёнка: Бутакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1779
Дочь: Пелагея Гаврилова
Мать ребёнка: Бутакова Анна Ивановна
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
сестра Евдокия
Рождение ребёнка
13.07.1781
Дочь: Ефимия Гаврилова
Мать ребёнка: Бутакова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутакова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутакова 1 Жена
Смерть
06.08.1799
80 лет