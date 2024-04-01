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Бутаков Гаврила Логинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

06.08.1799

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Бутаков Лонгин Никитин?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Бутаков Изот Солдат Кр. Св. Петра Гаврилов

Мать ребёнка: Бутакова 1 Жена

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Бражникова1, Маловичко2 Авдотья Гаврилона

Мать ребёнка: Бутакова 1 Жена

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Параскева Гаврилова

Мать ребёнка: Бутакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Татьяна Гаврилова

Мать ребёнка: Бутакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Марфа Гаврилова

Мать ребёнка: Бутакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1779

Дочь: Пелагея Гаврилова

Мать ребёнка: Бутакова Анна Ивановна

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
сестра Евдокия
Рождение ребёнка
13.07.1781

Дочь: Ефимия Гаврилова

Мать ребёнка: Бутакова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова 1 Жена

Смерть
06.08.1799
80 лет
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