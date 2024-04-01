Бутакова 1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Бутаков Изот Солдат Кр. Св. Петра Гаврилов
Отец ребёнка: Бутаков Гаврила Логинов
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Бражникова1, Маловичко2 Авдотья Гаврилона
Отец ребёнка: Бутаков Гаврила Логинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно