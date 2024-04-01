Бутакова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Гаврила Логинов

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: (Бутакова) Параскева Гаврилова

Отец ребёнка: Бутаков Гаврила Логинов

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Бутакова) Татьяна Гаврилова

Отец ребёнка: Бутаков Гаврила Логинов

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: (Бутакова) Марфа Гаврилова

Отец ребёнка: Бутаков Гаврила Логинов

Рождение ребёнка
03.10.1779

Дочь: (Бутакова) Пелагея Гаврилова

Отец ребёнка: Бутаков Гаврила Логинов

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
сестра Евдокия
Рождение ребёнка
13.07.1781

Дочь: (Бутакова) Ефимия Гаврилова

Отец ребёнка: Бутаков Гаврила Логинов

Смерть
После 1801

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