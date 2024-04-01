Бутакова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: (Бутакова) Параскева Гаврилова
Отец ребёнка: Бутаков Гаврила Логинов
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Бутакова) Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Бутаков Гаврила Логинов
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: (Бутакова) Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Бутаков Гаврила Логинов
Рождение ребёнка
03.10.1779
Дочь: (Бутакова) Пелагея Гаврилова
Отец ребёнка: Бутаков Гаврила Логинов
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
сестра Евдокия
Рождение ребёнка
13.07.1781
Дочь: (Бутакова) Ефимия Гаврилова
Отец ребёнка: Бутаков Гаврила Логинов
Смерть
После 1801