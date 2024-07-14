Волков Яков Филимонович Около 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков Яков Филимонович

Место рождения

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1867

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Волков Филимон Фёдорович

Мать: Волкова Евдокия Васильевна

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.01.1889 ст.

Жена: Волкова Варвара Леоновна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1889 ст.

Сын: Волков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1892 ст.

Сын: Волков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1894 ст.

Сын: Волков Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1899 ст.

Сын: Волков Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1902 ст.

Дочь: Волкова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1903 ст.

Дочь: Артеменко (Волкова) Матрёна Яковлевна

Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1905 ст.

Сын: Волков Аким Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1908 ст.

Сын: Волков Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1911 ст.

Сын: Волков Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд

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