Волков Яков Филимонович
Место рожденияДеланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1867
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
Около 1867
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.01.1889 ст.
Жена: Волкова Варвара Леоновна
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1889 ст.
Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1892 ст.
Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1894 ст.
Сын: Волков Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1899 ст.
Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1902 ст.
Дочь: Волкова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1903 ст.
Дочь: Артеменко (Волкова) Матрёна Яковлевна
Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1905 ст.
Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1908 ст.
Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1911 ст.
Мать ребёнка: Волкова Варвара Леоновна
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд