Волкова Татьяна Яковлевна 11.01.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Татьяна Яковлевна

Волкова Татьяна Яковлевна

Место рождения

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

11.01.1902 ст.

Дата смерти

10.04.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1902 ст.

Отец: Волков Яков Филимонович

Мать: Волкова Варвара Леоновна

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Крещение
13.01.1902 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
10.04.1902 ст.
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.