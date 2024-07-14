Волкова Варвара Леоновна 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волкова Варвара Леоновна

Место рождения

Ласино, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Ласино, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1889 ст.

Муж: Волков Яков Филимонович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1889 ст.

Сын: Волков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Волков Яков Филимонович

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1892 ст.

Сын: Волков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Волков Яков Филимонович

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1894 ст.

Сын: Волков Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Волков Яков Филимонович

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1899 ст.

Сын: Волков Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Волков Яков Филимонович

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1902 ст.

Дочь: Волкова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Волков Яков Филимонович

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1903 ст.

Дочь: Артеменко (Волкова) Матрёна Яковлевна

Отец ребёнка: Волков Яков Филимонович

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1905 ст.

Сын: Волков Аким Яковлевич

Отец ребёнка: Волков Яков Филимонович

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1908 ст.

Сын: Волков Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Волков Яков Филимонович

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1911 ст.

Сын: Волков Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Волков Яков Филимонович

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд

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