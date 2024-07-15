Артеменко (Волкова) Матрёна Яковлевна
Место рожденияДеланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Дата рождения14.03.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903 ст.
Отец: Волков Яков Филимонович
Мать: Волкова Варвара Леоновна
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
16.03.1903 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Артеменко Ефрем Фёдорович
Рождение ребёнка
14.10.1930
Сын: Артеменко Григорий Ефремович
Отец ребёнка: Артеменко Ефрем Фёдорович