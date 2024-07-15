Артеменко (Волкова) Матрёна Яковлевна 14.03.1903 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Артеменко (Волкова) Матрёна Яковлевна

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Место рождения

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

14.03.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903 ст.

Отец: Волков Яков Филимонович

Мать: Волкова Варвара Леоновна

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артеменко Ефрем Фёдорович

Крещение
16.03.1903 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Артеменко Пётр Ефремович

Отец ребёнка: Артеменко Ефрем Фёдорович

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1930

Сын: Артеменко Григорий Ефремович

Отец ребёнка: Артеменко Ефрем Фёдорович

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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