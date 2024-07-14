Волков Михаил Яковлевич 06.11.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков Михаил Яковлевич

Место рождения

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

06.11.1889 ст.

Дата смерти

21.02.1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1889 ст.

Отец: Волков Яков Филимонович

Мать: Волкова Варвара Леоновна

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Крещение
09.11.1889 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
21.02.1890 ст.
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд

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