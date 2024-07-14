Волков Михаил Яковлевич
Место рожденияДеланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Дата рождения06.11.1889 ст.
Дата смерти21.02.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1889 ст.
Отец: Волков Яков Филимонович
Мать: Волкова Варвара Леоновна
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Крещение
09.11.1889 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
21.02.1890 ст.
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд