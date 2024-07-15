Волкова Евдокия Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Евдокия Васильевна

Волкова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Филимон Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Волков Яков Филимонович

Отец ребёнка: Волков Филимон Фёдорович

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1871 ст.

Сын: Волков Иван Филимонович

Отец ребёнка: Волков Филимон Фёдорович

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Волков Никифор Филимонович

Отец ребёнка: Волков Филимон Фёдорович

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1876 ст.

Дочь: Волкова Агафья Филимоновна

Отец ребёнка: Волков Филимон Фёдорович

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.