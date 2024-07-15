Волкова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Волков Филимон Фёдорович
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1871 ст.
Отец ребёнка: Волков Филимон Фёдорович
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Волков Никифор Филимонович
Отец ребёнка: Волков Филимон Фёдорович
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1876 ст.
Дочь: Волкова Агафья Филимоновна
Отец ребёнка: Волков Филимон Фёдорович
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд