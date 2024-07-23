Волков Никифор Филимонович
Место рожденияДеланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1872
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
31.01.1899 ст.
Жена: Волкова Матрёна Карповна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1899 ст.
Дочь: Белко (Волкова) Агафья Никифоровна
Мать ребёнка: Волкова Матрёна Карповна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1901 ст.
Дочь: Волкова Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Волкова Матрёна Карповна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.
Сын: Волков Василий Никифорович
Мать ребёнка: Волкова Матрёна Карповна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1906 ст.
Дочь: Волкова Елизавета Никифоровна
Мать ребёнка: Волкова Матрёна Карповна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1908 ст.
Мать ребёнка: Волкова Матрёна Карповна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1910 ст.
Мать ребёнка: Волкова Матрёна Карповна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1911 ст.
Сын: Волков Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Волкова Матрёна Карповна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно