Волков Никифор Филимонович Около 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков Никифор Филимонович

Место рождения

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Волков Филимон Фёдорович

Мать: Волкова Евдокия Васильевна

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
31.01.1899 ст.

Жена: Волкова Матрёна Карповна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1899 ст.

Дочь: Белко (Волкова) Агафья Никифоровна

Мать ребёнка: Волкова Матрёна Карповна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1901 ст.

Дочь: Волкова Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Волкова Матрёна Карповна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.

Сын: Волков Василий Никифорович

Мать ребёнка: Волкова Матрёна Карповна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1906 ст.

Дочь: Волкова Елизавета Никифоровна

Мать ребёнка: Волкова Матрёна Карповна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1908 ст.

Сын: Волков Иван Никифорович

Мать ребёнка: Волкова Матрёна Карповна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1910 ст.

Сын: Волков Егор Никифорович

Мать ребёнка: Волкова Матрёна Карповна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1911 ст.

Сын: Волков Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Волкова Матрёна Карповна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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