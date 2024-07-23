Волкова Матрёна Карповна
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения1882
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
31.01.1899 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1899 ст.
Дочь: Белко (Волкова) Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Волков Никифор Филимонович
Рождение ребёнка
26.05.1901 ст.
Дочь: Волкова Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Волков Никифор Филимонович
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.
Сын: Волков Василий Никифорович
Отец ребёнка: Волков Никифор Филимонович
Рождение ребёнка
05.09.1906 ст.
Дочь: Волкова Елизавета Никифоровна
Отец ребёнка: Волков Никифор Филимонович
Рождение ребёнка
17.03.1908 ст.
Отец ребёнка: Волков Никифор Филимонович
Рождение ребёнка
17.05.1910 ст.
Отец ребёнка: Волков Никифор Филимонович
Рождение ребёнка
16.12.1911 ст.
Сын: Волков Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Волков Никифор Филимонович
Место жительства
С 01.01.1957
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург