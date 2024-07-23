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Волкова Матрёна Карповна

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Щербаков Карп Афанасьевич

Мать: Щербакова (Жгун) Наталья Семёновна

Бракосочетание
31.01.1899 ст.

Муж: Волков Никифор Филимонович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1899 ст.

Дочь: Белко (Волкова) Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Волков Никифор Филимонович

Рождение ребёнка
26.05.1901 ст.

Дочь: Волкова Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Волков Никифор Филимонович

Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.

Сын: Волков Василий Никифорович

Отец ребёнка: Волков Никифор Филимонович

Рождение ребёнка
05.09.1906 ст.

Дочь: Волкова Елизавета Никифоровна

Отец ребёнка: Волков Никифор Филимонович

Рождение ребёнка
17.03.1908 ст.

Сын: Волков Иван Никифорович

Отец ребёнка: Волков Никифор Филимонович

Рождение ребёнка
17.05.1910 ст.

Сын: Волков Егор Никифорович

Отец ребёнка: Волков Никифор Филимонович

Рождение ребёнка
16.12.1911 ст.

Сын: Волков Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Волков Никифор Филимонович

Место жительства
С 01.01.1957
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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