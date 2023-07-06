Щербакова Наталья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1881 ст.
Дочь: Волкова Матрёна Карповна
Отец ребёнка: Щербаков Карп Афанасьевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1889 ст.
Дочь: Грищенко Александра Карповна
Отец ребёнка: Щербаков Карп Афанасьевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1891 ст.
Дочь: Щербакова Ефросинья Карповна
Отец ребёнка: Щербаков Карп Афанасьевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно