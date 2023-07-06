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Щербакова Наталья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1881 ст.

Дочь: Волкова Матрёна Карповна

Отец ребёнка: Щербаков Карп Афанасьевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1889 ст.

Дочь: Грищенко Александра Карповна

Отец ребёнка: Щербаков Карп Афанасьевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1891 ст.

Дочь: Щербакова Ефросинья Карповна

Отец ребёнка: Щербаков Карп Афанасьевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Карп Афанасьевич

Смерть
Неизвестно