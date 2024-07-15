Волков Филимон Фёдорович
Место рожденияДеланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти19.12.1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1871 ст.
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Волков Никифор Филимонович
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1876 ст.
Дочь: Волкова Агафья Филимоновна
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
19.12.1906 ст.
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд