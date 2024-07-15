Волков Филимон Фёдорович Около 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков Филимон Фёдорович

Место рождения

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

19.12.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Волков Яков Филимонович

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1871 ст.

Сын: Волков Иван Филимонович

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Волков Никифор Филимонович

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1876 ст.

Дочь: Волкова Агафья Филимоновна

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
19.12.1906 ст.
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд

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