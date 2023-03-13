Суховъ Иванъ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения10.01.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1875
Отец: Суховъ Тихонъ
Мать: Сухова Анна
Михайловка
Бракосочетание
22.01.1893
Жена: Сухова Александра
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1893
Сын: Суховъ Михаилъ
Мать ребёнка: Сухова Александра
Рождение ребёнка
27.07.1901
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Сухова Александра
Рождение ребёнка
15.03.1905
Сын: Суховъ Александръ
Мать ребёнка: Сухова Александра
Рождение ребёнка
10.08.1907
Сын: Суховъ Никита
Мать ребёнка: Сухова Александра
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Сухова Александра
Рождение ребёнка
17.02.1913
Сын: Суховъ Федоръ
Мать ребёнка: Сухова Александра
село Михайловское
Рождение ребёнка
02.12.1914
Сын: Суховъ Николай
Мать ребёнка: Сухова Александра
село Михайловское