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Суховъ Иванъ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

10.01.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1875

Отец: Суховъ Тихонъ

Мать: Сухова Анна

Михайловка
Бракосочетание
22.01.1893

Жена: Сухова Александра

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1893

Сын: Суховъ Михаилъ

Мать ребёнка: Сухова Александра

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1901

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Сухова Александра

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1905

Сын: Суховъ Александръ

Мать ребёнка: Сухова Александра

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1907

Сын: Суховъ Никита

Мать ребёнка: Сухова Александра

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Сухова Александра

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1913

Сын: Суховъ Федоръ

Мать ребёнка: Сухова Александра

село Михайловское
Рождение ребёнка
02.12.1914

Сын: Суховъ Николай

Мать ребёнка: Сухова Александра

село Михайловское
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