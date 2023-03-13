Суховъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховъ Федоръ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

17.02.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1869

Отец: Суховъ Тихонъ

Мать: Сухова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
11.11.1888

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Сухова Евдокия

Михайловка
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Сухова Варвара

Мать ребёнка: Сухова Евдокия

Рождение ребёнка
21.10.1892

Сын: Суховъ Яковъ

Мать ребёнка: Сухова Евдокия

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1894

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Сухова Евдокия

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1907

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Сухова Прасковья

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1909

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Сухова Прасковья

село Михайловское
Рождение ребёнка
24.09.1911

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Сухова Прасковья

село Михайловское
Рождение ребёнка
03.03.1914

Сын: Суховъ Алексей

Мать ребёнка: Сухова Прасковья

село Михайловское
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