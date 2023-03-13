Суховъ Федоръ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения17.02.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1869
Отец: Суховъ Тихонъ
Мать: Сухова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
11.11.1888
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Сухова Евдокия
Михайловка
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Сухова Варвара
Мать ребёнка: Сухова Евдокия
Рождение ребёнка
21.10.1892
Сын: Суховъ Яковъ
Мать ребёнка: Сухова Евдокия
Рождение ребёнка
01.09.1894
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сухова Евдокия
Рождение ребёнка
28.01.1907
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сухова Прасковья
Рождение ребёнка
28.11.1909
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Сухова Прасковья
село Михайловское
Рождение ребёнка
24.09.1911
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Сухова Прасковья
село Михайловское
Рождение ребёнка
03.03.1914
Сын: Суховъ Алексей
Мать ребёнка: Сухова Прасковья
село Михайловское