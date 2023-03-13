Суховъ Тихонъ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения16.06.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1845
Отец: Суховъ Герасимъ
Мать: Сухова Екатерина Иванова
Михайловка
Бракосочетание
01.11.1863
Жена: Сухова Анна
Рождение ребёнка
03.09.1865
Сын: Суховъ Захаръ
Мать ребёнка: Сухова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
12.11.1866
Дочь: Ляпкина Екатерина
Мать ребёнка: Сухова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
17.02.1869
Сын: Суховъ Федоръ
Мать ребёнка: Сухова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
19.11.1872
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Сухова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
10.01.1875
Сын: Суховъ Иванъ
Мать ребёнка: Сухова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
12.01.1880
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Сухова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1883
Сын: Суховъ Сидоръ
Мать ребёнка: Сухова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
1889
Сын: Суховъ Владимиръ
Мать ребёнка: Сухова Анна