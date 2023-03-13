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Суховъ Тихонъ

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

16.06.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1845

Отец: Суховъ Герасимъ

Мать: Сухова Екатерина Иванова

Михайловка
Бракосочетание
01.11.1863

Жена: Сухова Анна

Рождение ребёнка
03.09.1865

Сын: Суховъ Захаръ

Мать ребёнка: Сухова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
12.11.1866

Дочь: Ляпкина Екатерина

Мать ребёнка: Сухова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
17.02.1869

Сын: Суховъ Федоръ

Мать ребёнка: Сухова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
19.11.1872

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Сухова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
10.01.1875

Сын: Суховъ Иванъ

Мать ребёнка: Сухова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
12.01.1880

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Сухова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1883

Сын: Суховъ Сидоръ

Мать ребёнка: Сухова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
1889

Сын: Суховъ Владимиръ

Мать ребёнка: Сухова Анна

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