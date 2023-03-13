Сухова (Новикова) Анна
Место рожденияМихайловка
Дата рождения29.01.1847
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1847
Отец: Новиковъ Иванъ
Мать: Новикова Агриппина
Михайловка
Бракосочетание
01.11.1863
Муж: Суховъ Тихонъ
Рождение ребёнка
03.09.1865
Сын: Суховъ Захаръ
Отец ребёнка: Суховъ Тихонъ
Михайловка
Рождение ребёнка
12.11.1866
Дочь: Ляпкина Екатерина
Отец ребёнка: Суховъ Тихонъ
Михайловка
Рождение ребёнка
17.02.1869
Сын: Суховъ Федоръ
Отец ребёнка: Суховъ Тихонъ
Михайловка
Рождение ребёнка
19.11.1872
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Суховъ Тихонъ
Михайловка
Рождение ребёнка
10.01.1875
Сын: Суховъ Иванъ
Отец ребёнка: Суховъ Тихонъ
Михайловка
Рождение ребёнка
12.01.1880
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Суховъ Тихонъ
Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1883
Сын: Суховъ Сидоръ
Отец ребёнка: Суховъ Тихонъ
Михайловка
Рождение ребёнка
1889
Сын: Суховъ Владимиръ
Отец ребёнка: Суховъ Тихонъ