Сухова (Новикова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухова (Новикова) Анна

Сухова (Новикова) Анна

avatar

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

29.01.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1847

Отец: Новиковъ Иванъ

Мать: Новикова Агриппина

Михайловка
Бракосочетание
01.11.1863

Муж: Суховъ Тихонъ

Рождение ребёнка
03.09.1865

Сын: Суховъ Захаръ

Отец ребёнка: Суховъ Тихонъ

Михайловка
Рождение ребёнка
12.11.1866

Дочь: Ляпкина Екатерина

Отец ребёнка: Суховъ Тихонъ

Михайловка
Рождение ребёнка
17.02.1869

Сын: Суховъ Федоръ

Отец ребёнка: Суховъ Тихонъ

Михайловка
Рождение ребёнка
19.11.1872

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Суховъ Тихонъ

Михайловка
Рождение ребёнка
10.01.1875

Сын: Суховъ Иванъ

Отец ребёнка: Суховъ Тихонъ

Михайловка
Рождение ребёнка
12.01.1880

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Суховъ Тихонъ

Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1883

Сын: Суховъ Сидоръ

Отец ребёнка: Суховъ Тихонъ

Михайловка
Рождение ребёнка
1889

Сын: Суховъ Владимиръ

Отец ребёнка: Суховъ Тихонъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close