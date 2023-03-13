(Сухова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сухова) Татьяна

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

12.01.1880

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1880

Отец: Суховъ Тихонъ

Мать: Сухова Анна

Михайловка
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