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(Сухова) Татьяна
(Сухова) Татьяна
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
12.01.1880
Пол
Женский
Отец
Суховъ Тихонъ
1845 г.р.
Мать
Сухова (Новикова) Анна
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1880
Отец:
Суховъ Тихонъ
Мать:
Сухова Анна
Михайловка
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