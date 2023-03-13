Ляпкина (Сухова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкина (Сухова) Екатерина

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

12.11.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1866

Отец: Суховъ Тихонъ

Мать: Сухова Анна

Михайловка
Бракосочетание
07.02.1883

Муж: Ляпкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1883

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1888

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Сын: Ляпкинъ Алексей

Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ

Рождение ребёнка
09.04.1892

Дочь: Ванюшкина Ирина

Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
13.11.1894

Сын: Ляпкинъ Александръ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1901

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1909

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
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