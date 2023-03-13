Ляпкина (Сухова) Екатерина
Место рожденияМихайловка
Дата рождения12.11.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1866
Отец: Суховъ Тихонъ
Мать: Сухова Анна
Михайловка
Бракосочетание
07.02.1883
Муж: Ляпкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.12.1883
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.01.1888
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ляпкинъ Алексей
Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.04.1892
Дочь: Ванюшкина Ирина
Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
13.11.1894
Сын: Ляпкинъ Александръ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.06.1901
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.03.1909
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ