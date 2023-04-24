Сухова (Щипакина) Александра
Место рождения
Дата рождения07.04.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1873
Отец: Щипакинъ Степанъ
Мать: Щипакина Анастасія
Бракосочетание
22.01.1893
Муж: Суховъ Иванъ
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1893
Сын: Суховъ Михаилъ
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.07.1901
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.03.1905
Сын: Суховъ Александръ
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.08.1907
Сын: Суховъ Никита
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.02.1913
Сын: Суховъ Федоръ
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
02.12.1914
Сын: Суховъ Николай
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
село Михайловское