Сухова (Щипакина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Щипакина) Александра

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.04.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1873

Отец: Щипакинъ Степанъ

Мать: Щипакина Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Суховъ Иванъ

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1893

Сын: Суховъ Михаилъ

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1901

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1905

Сын: Суховъ Александръ

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1907

Сын: Суховъ Никита

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1913

Сын: Суховъ Федоръ

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
02.12.1914

Сын: Суховъ Николай

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

село Михайловское
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