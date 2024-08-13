Любутов Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Любутова Афимья Игнатовна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Любутова Афимья Игнатовна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Любутов Дементий Демид Тимофеевич
Мать ребёнка: Любутова Афимья Игнатовна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Любутова) Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: Любутова Афимья Игнатовна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Любутова) Акилина Тимофеевна
Мать ребёнка: Любутова Афимья Игнатовна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Любутова Афимья Игнатовна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Любутова) Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Любутова Афимья Игнатовна