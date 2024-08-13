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Любутов Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Любутов Василий Герасимович

Мать: Любутова Агафья Силична

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769

Сын: Любутов Антон Тимофеевич

Мать ребёнка: Любутова Афимья Игнатовна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Любутов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Любутова Афимья Игнатовна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Любутов Дементий Демид Тимофеевич

Мать ребёнка: Любутова Афимья Игнатовна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Любутова) Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: Любутова Афимья Игнатовна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Любутова) Акилина Тимофеевна

Мать ребёнка: Любутова Афимья Игнатовна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Любутов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Любутова Афимья Игнатовна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Любутова) Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Любутова Афимья Игнатовна

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