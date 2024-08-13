Любутов Дементий Демид Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Любутов Емельян Демидович
Мать ребёнка: Любутова Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Любутова Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Любутова Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Любутова Марья Демидовна
Мать ребёнка: Любутова Стефанида Васильевна