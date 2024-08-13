Любутов Дементий Демид Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутов Дементий Демид Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Любутов Тимофей Васильевич

Мать: Любутова Афимья Игнатовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798

Сын: Любутов Емельян Демидович

Мать ребёнка: Любутова Стефанида Васильевна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Любутов Мирон Демидович

Мать ребёнка: Любутова Стефанида Васильевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Любутов Трифон Демидович

Мать ребёнка: Любутова Стефанида Васильевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Любутова Марья Демидовна

Мать ребёнка: Любутова Стефанида Васильевна

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