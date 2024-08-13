Любутова Афимья Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова Афимья Игнатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769

Сын: Любутов Антон Тимофеевич

Отец ребёнка: Любутов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Любутов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Любутов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1776

Сын: Любутов Дементий Демид Тимофеевич

Отец ребёнка: Любутов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Любутова) Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Любутов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Любутова) Акилина Тимофеевна

Отец ребёнка: Любутов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Любутов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Любутов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Любутова) Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Любутов Тимофей Васильевич

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