Любутова Афимья Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Любутов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Любутов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Любутов Дементий Демид Тимофеевич
Отец ребёнка: Любутов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Любутова) Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Любутов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Любутова) Акилина Тимофеевна
Отец ребёнка: Любутов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Любутов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Любутова) Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Любутов Тимофей Васильевич