Любутов Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Любутова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Любутова Марфа Калиновна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Любутова Марфа Калиновна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Любутова Марфа Калиновна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Любутова Марфа Калиновна