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Любутов Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Любутов Тимофей Васильевич

Мать: Любутова Афимья Игнатовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Любутова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Любутова Марфа Калиновна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Любутов Карп Иванович

Мать ребёнка: Любутова Марфа Калиновна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Любутов Иван Иванович

Мать ребёнка: Любутова Марфа Калиновна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Любутов Евфимий Иванович

Мать ребёнка: Любутова Марфа Калиновна

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