Любутова Агафья Силична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова Агафья Силична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744

Сын: Любутов Антон Васильевич

Отец ребёнка: Любутов Василий Герасимович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Любутова) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Любутов Василий Герасимович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Любутов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Любутов Василий Герасимович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Любутов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Любутов Василий Герасимович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Любутова) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Любутов Василий Герасимович

Смерть
1791

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