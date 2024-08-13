Любутова Агафья Силична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Любутов Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Любутова) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Любутов Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Любутов Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Любутов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Любутов Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Любутова) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Любутов Василий Герасимович
Смерть
1791