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Любутов Антон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Любутов Василий Герасимович

Мать: Любутова Агафья Силична

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Любутова) Матрена Антоновна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евдокия Елистратовна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Любутова (Любутова) Настасья Антоновна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евдокия Елистратовна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Любутов Моисей Антонович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евдокия Елистратовна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Любутова) Елена Антоновна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евдокия Елистратовна

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