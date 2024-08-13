Любутов Антон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Любутова) Матрена Антоновна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евдокия Елистратовна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Любутова (Любутова) Настасья Антоновна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евдокия Елистратовна
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евдокия Елистратовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Любутова) Елена Антоновна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евдокия Елистратовна