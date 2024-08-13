Любутова (Любутова) Евдокия Елистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова (Любутова) Евдокия Елистратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Любутова) Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Любутов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Любутова (Любутова) Настасья Антоновна

Отец ребёнка: Любутов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1771

Сын: Любутов Моисей Антонович

Отец ребёнка: Любутов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Любутова) Елена Антоновна

Отец ребёнка: Любутов Антон Васильевич

Смерть
1788

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