Любутова (Любутова) Евдокия Елистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Любутова) Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Любутов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Любутова (Любутова) Настасья Антоновна
Отец ребёнка: Любутов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Любутов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Любутова) Елена Антоновна
Отец ребёнка: Любутов Антон Васильевич
Смерть
1788