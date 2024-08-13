Любутов Василий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Любутова Агафья Силична
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Любутова) Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Любутова Агафья Силична
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Любутова Агафья Силична
Рождение ребёнка
1751
Сын: Любутов Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Любутова Агафья Силична
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Любутова) Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Любутова Агафья Силична
Смерть
1794