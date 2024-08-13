Любутов Василий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбутов Василий Герасимович

Любутов Василий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744

Сын: Любутов Антон Васильевич

Мать ребёнка: Любутова Агафья Силична

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Любутова) Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Любутова Агафья Силична

Рождение ребёнка
1749

Сын: Любутов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Любутова Агафья Силична

Рождение ребёнка
1751

Сын: Любутов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Любутова Агафья Силична

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Любутова) Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Любутова Агафья Силична

Смерть
1794

Мы используем куки для улучшения работы сайта.