(Любутова) Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Сын: Аврам Мамонтович
Отец ребёнка: Мамонт Артамонович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна Мамонтовна
Отец ребёнка: Мамонт Артамонович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агафья Мамонтовна
Отец ребёнка: Мамонт Артамонович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ефим Мамонтович
Отец ребёнка: Мамонт Артамонович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Федот Мамонтович
Отец ребёнка: Мамонт Артамонович