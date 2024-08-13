(Любутова) Агафья Васильевна 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Любутова) Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Любутов Василий Герасимович

Мать: Любутова Агафья Силична

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781

Сын: Аврам Мамонтович

Отец ребёнка: Мамонт Артамонович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна Мамонтовна

Отец ребёнка: Мамонт Артамонович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агафья Мамонтовна

Отец ребёнка: Мамонт Артамонович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Ефим Мамонтович

Отец ребёнка: Мамонт Артамонович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Федот Мамонтович

Отец ребёнка: Мамонт Артамонович

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