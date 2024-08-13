Мамонт Артамонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Сын: Аврам Мамонтович
Мать ребёнка: (Любутова) Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна Мамонтовна
Мать ребёнка: (Любутова) Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агафья Мамонтовна
Мать ребёнка: (Любутова) Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ефим Мамонтович
Мать ребёнка: (Любутова) Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Федот Мамонтович
Мать ребёнка: (Любутова) Агафья Васильевна