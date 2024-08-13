Мамонт Артамонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонт Артамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781

Сын: Аврам Мамонтович

Мать ребёнка: (Любутова) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна Мамонтовна

Мать ребёнка: (Любутова) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агафья Мамонтовна

Мать ребёнка: (Любутова) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Ефим Мамонтович

Мать ребёнка: (Любутова) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Федот Мамонтович

Мать ребёнка: (Любутова) Агафья Васильевна

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