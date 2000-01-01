Чередов Андрей Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Чередов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Чередова Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Федосья Андреева
Мать ребёнка: Чередова Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Чередов Иван Андреев
Мать ребёнка: Чередова Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Чередова Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Чередова Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Ксения Андреева
Мать ребёнка: Чередова Дарья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855