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Чередов Андрей Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Чередов Никифор Иванов

Мать: Чередова Агафья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Чередов Фалелей Андреев

Мать ребёнка: Чередова Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Федосья Андреева

Мать ребёнка: Чередова Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Чередов Иван Андреев

Мать ребёнка: Чередова Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Чередова Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Чередов Кирилл Андреев

Мать ребёнка: Чередова Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Ксения Андреева

Мать ребёнка: Чередова Дарья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Дарья Кузьминична

Смерть
1855
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