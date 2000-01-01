Чередова Дарья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Дарья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Чередов Фалелей Андреев

Отец ребёнка: Чередов Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Федосья Андреева

Отец ребёнка: Чередов Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Чередов Иван Андреев

Отец ребёнка: Чередов Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Чередов Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Чередов Кирилл Андреев

Отец ребёнка: Чередов Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Ксения Андреева

Отец ребёнка: Чередов Андрей Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Андрей Никифоров

Смерть
Неизвестно
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