Чередова Дарья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Чередов Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Федосья Андреева
Отец ребёнка: Чередов Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Чередов Иван Андреев
Отец ребёнка: Чередов Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Чередов Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Чередов Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Ксения Андреева
Отец ребёнка: Чередов Андрей Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно