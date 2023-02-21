Чередов Фалелей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередов Фалелей Андреев

Чередов Фалелей Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Чередов Андрей Никифоров

Мать: Чередова Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Марфа Фалалеева

Мать ребёнка: Чередова Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Чередов Семён Фалалеев

Мать ребёнка: Чередова Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Чередов Исаак Фалалеевич

Мать ребёнка: Чередова Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чередов Анисим Фалалеевич

Мать ребёнка: Чередова Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Арина Фалалеевна

Мать ребёнка: Чередова Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
17.10.1852 ст.

Сын: Чередов Андрей Фалалеевич

Мать ребёнка: Чередова Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Федосья Фалалеевна

Мать ребёнка: Чередова Василиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Василиса Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close