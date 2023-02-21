Чередов Фалелей Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1809
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Марфа Фалалеева
Мать ребёнка: Чередова Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Чередова Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Чередова Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Чередов Анисим Фалалеевич
Мать ребёнка: Чередова Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Арина Фалалеевна
Мать ребёнка: Чередова Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
17.10.1852 ст.
Сын: Чередов Андрей Фалалеевич
Мать ребёнка: Чередова Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Федосья Фалалеевна
Мать ребёнка: Чередова Василиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно