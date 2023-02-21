Чередова Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Василиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Марфа Фалалеева

Отец ребёнка: Чередов Фалелей Андреев

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Чередов Семён Фалалеев

Отец ребёнка: Чередов Фалелей Андреев

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Чередов Исаак Фалалеевич

Отец ребёнка: Чередов Фалелей Андреев

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чередов Анисим Фалалеевич

Отец ребёнка: Чередов Фалелей Андреев

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Арина Фалалеевна

Отец ребёнка: Чередов Фалелей Андреев

Рождение ребёнка
17.10.1852 ст.

Сын: Чередов Андрей Фалалеевич

Отец ребёнка: Чередов Фалелей Андреев

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Федосья Фалалеевна

Отец ребёнка: Чередов Фалелей Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Фалелей Андреев

Смерть
Неизвестно
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