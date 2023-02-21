Чередова Василиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Марфа Фалалеева
Отец ребёнка: Чередов Фалелей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Чередов Фалелей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Чередов Фалелей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Чередов Анисим Фалалеевич
Отец ребёнка: Чередов Фалелей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Арина Фалалеевна
Отец ребёнка: Чередов Фалелей Андреев
Рождение ребёнка
17.10.1852 ст.
Сын: Чередов Андрей Фалалеевич
Отец ребёнка: Чередов Фалелей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Федосья Фалалеевна
Отец ребёнка: Чередов Фалелей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно