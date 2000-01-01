Чередов Кирилл Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Чередов Лаврентий Кириллович
Мать ребёнка: Чередова Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Маремьяна Кирилловна
Мать ребёнка: Чередова Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Прасковья Кирилловна
Мать ребёнка: Чередова Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Апросинья Кирилловна
Мать ребёнка: Чередова Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Прасковья Кирилловна
Мать ребёнка: Чередова Елена Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно