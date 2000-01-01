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Чередов Кирилл Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Чередов Андрей Никифоров

Мать: Чередова Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Чередов Лаврентий Кириллович

Мать ребёнка: Чередова Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Маремьяна Кирилловна

Мать ребёнка: Чередова Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Прасковья Кирилловна

Мать ребёнка: Чередова Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Апросинья Кирилловна

Мать ребёнка: Чередова Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Прасковья Кирилловна

Мать ребёнка: Чередова Елена Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Елена Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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