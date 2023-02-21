Чередова Елена Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Чередов Лаврентий Кириллович
Отец ребёнка: Чередов Кирилл Андреев
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Маремьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Чередов Кирилл Андреев
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Прасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Чередов Кирилл Андреев
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Апросинья Кирилловна
Отец ребёнка: Чередов Кирилл Андреев
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Прасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Чередов Кирилл Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно