Чередова Елена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Елена Трофимовна

Чередова Елена Трофимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Чередов Лаврентий Кириллович

Отец ребёнка: Чередов Кирилл Андреев

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Маремьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Чередов Кирилл Андреев

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Прасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Чередов Кирилл Андреев

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Апросинья Кирилловна

Отец ребёнка: Чередов Кирилл Андреев

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Прасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Чередов Кирилл Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Кирилл Андреев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close