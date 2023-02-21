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Чередов Лаврентий Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Чередов Кирилл Андреев

Мать: Чередова Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Чередов Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Чередов Александр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Настасья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Зиновия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Чередов Евстафий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Аграфена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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