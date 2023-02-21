Чередов Лаврентий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Чередов Кирилл Андреев
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Чередов Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Чередов Александр Лаврентьевич
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Настасья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Зиновия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Чередов Евстафий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно