Чередова Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Аграфена Ивановна

Чередова Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Чередов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Чередов Лаврентий Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Чередов Александр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Чередов Лаврентий Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Настасья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Чередов Лаврентий Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Зиновия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Чередов Лаврентий Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Чередов Евстафий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Чередов Лаврентий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Лаврентий Кириллович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close