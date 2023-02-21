Чередова Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Чередов Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Чередов Лаврентий Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Чередов Александр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Чередов Лаврентий Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Настасья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Чередов Лаврентий Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Зиновия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Чередов Лаврентий Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Чередов Евстафий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Чередов Лаврентий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно