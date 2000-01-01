Чередова Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Агафья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Чередов Яков Никифоров

Отец ребёнка: Чередов Никифор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Чередов Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Чередов Никифор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Чередов Евстафий Никифоров

Отец ребёнка: Чередов Никифор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Никифор Иванов

Смерть
Неизвестно
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