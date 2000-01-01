Чередова Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Чередов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Чередов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Чередов Евстафий Никифоров
Отец ребёнка: Чередов Никифор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно