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Матвей Алексеевич

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Алексей Максимович

Мать: Фекла Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Федот Матвеевич

Мать ребёнка: Дарья Ортемьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Роман Матвеевич

Мать ребёнка: Дарья Ортемьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Дарья Ортемьевна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Василиса Матвеевна

Мать ребёнка: Дарья Ортемьевна

Рождение ребёнка
24.01.1806

Дочь: Ксения Матвеевна

Мать ребёнка: Наталия Лаврентиева

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Лаврентиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ортемьевна

Смерть
Неизвестно
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