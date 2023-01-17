Матвей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Алексей Максимович
Мать: Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Федот Матвеевич
Мать ребёнка: Дарья Ортемьевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Роман Матвеевич
Мать ребёнка: Дарья Ортемьевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Дарья Ортемьевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Василиса Матвеевна
Мать ребёнка: Дарья Ортемьевна
Рождение ребёнка
24.01.1806
Дочь: Ксения Матвеевна
Мать ребёнка: Наталия Лаврентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Лаврентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ортемьевна
Смерть
Неизвестно