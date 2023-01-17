Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти28.07.1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кузьма Алексеевич
Мать ребёнка: Фекла Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.07.1816
Причина смерти: за старостию