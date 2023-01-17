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Алексей Максимович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1738

Дата смерти

28.07.1816

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Максим

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760

Сын: Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Фекла Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кузьма Алексеевич

Мать ребёнка: Фекла Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.07.1816
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: за старостию
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