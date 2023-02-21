Фекла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Максимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Максимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Максимович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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