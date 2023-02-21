Фекла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кузьма Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно