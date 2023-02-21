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Василиса Матвеевна
Василиса Матвеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1797
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Матвей Алексеевич
1760 г.р.
Мать
Дарья Ортемьевна
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец:
Матвей Алексеевич
Мать:
Дарья Ортемьевна
Смерть
Неизвестно
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