Василиса Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1760 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Матвей Алексеевич

Мать: Дарья Ортемьевна

Смерть
Неизвестно
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