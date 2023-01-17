Дарья Ортемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ортемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Федот Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Алексеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Роман Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Алексеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Василиса Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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