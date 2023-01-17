Дарья Ортемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Федот Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Роман Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Василиса Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Алексеевич
Смерть
Неизвестно