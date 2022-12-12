Федот Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Матвей Алексеевич
Мать: Дарья Ортемьевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Андрей Федотович
Мать ребёнка: Дарья Семионовна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Егор Федотович
Мать ребёнка: Дарья Семионовна
Рождение ребёнка
19.07.1815
Сын: Илья Федотович
Мать ребёнка: Дарья Семионовна
Рождение ребёнка
04.02.1818
Дочь: Агафья Федотовна
Мать ребёнка: Дарья Семионовна
Рождение ребёнка
21.06.1822
Сын: Иван Федотович
Мать ребёнка: Дарья Семионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Семионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно