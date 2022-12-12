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Федот Матвеевич

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Матвей Алексеевич

Мать: Дарья Ортемьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Андрей Федотович

Мать ребёнка: Дарья Семионовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Егор Федотович

Мать ребёнка: Дарья Семионовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1815

Сын: Илья Федотович

Мать ребёнка: Дарья Семионовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1818

Дочь: Агафья Федотовна

Мать ребёнка: Дарья Семионовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1822

Сын: Иван Федотович

Мать ребёнка: Дарья Семионовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Семионовна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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